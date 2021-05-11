اسم الشهرة 27.. حكاية «جنش» الحارس الأمين لعرين القلعة البيضاء

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ





بطل الحلقة السابعة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" هو نجم الكرة المصرية الحالي محمود عبد الرحيم أحمد عيد حارس مرمى الزمالك، والمعروف لدى الجماهير بـلقب "جنش" وهو واحد من أبرز حراس المرمى على الساحة الكروية في مصر حاليًا، يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية ساعدته على التألق والنجاح خلال مسيرته التي لا تزال مستمرة مع الفارس الأبيض.





نجم الزمالك كشف في تصريحات سابقة عن سبب إطلاق لقب "جنش" عليه حيث أكد أنه عندما كان صغيرًا كان يشارك في مباريات كرة القدم والدورات الشعبية في شوارع الإسكندرية وكان يلعب في مركز حراسة المرمى، وكان بعد إمساك الكرة يركض بها سريعًا لمساعدة زملائه على بداية الهجمة مما جعلهم يطلقون عليه هذا اللقب وهو يعني "عفريت كورة"، وظل هذا الاسم مرتبطا به بعد انتقاله للقلعة البيضاء وكان سببا في شهرته الواسعة.





محمود جنش من مواليد 10 يوليو لعام 1987 في محافظة الإسكندرية، بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف نادي الأوليمبي بداية من موسم 2007 – 2008، وأثبت موهبة كبيرة في مركز حراسة المرمى ولفت إليه أنظار كبار الأندية، وتعاقد معه نادي الزمالك موسم 2010 – 2011 ليبدأ معه مسيرة النجاح والمستمرة حتى الآن.





عاصر محمود جنش العديد من الحراس داخل صفوف النادي الزمالك وفي الوقت الذي راهن فيه الكثيرون على رحيله عن القلعة البيضاء خاصة في الأوقات الذي كان لا يشارك فيها مع الفريق، كان ينتظر فرصته ويتمسك بها عندما تأتيه، وشارك بشكل أساسي مع الزمالك في الفترة الماضية بالتناوب بينه وزميله محمد أبوجبل وكان شاهدًا على العديد من انتصارات وبطولات الفارس الأبيض على كافة المستويات.





حقق محمود عبد الرحيم جنش لقب بطولة الدوري الممتاز مرة وحيدة، وكأس مصر 5 مرات، وكأس السوبر المصري مرة وحيدة، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي، كما حصل مع الفريق الأبيض على وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2016.





أما عن مسيرته الدولية لعب "جنش" 3 مباريات مع منتخب مصر فقط، واستقبلت شباكه هدف وحيد، وحقق 2 "كلين شيت".



