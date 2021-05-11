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علي فايز أميناً للجنة العليا للاعلام بحزب حماة وطن بالجيزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
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عُين الإعلامي علي فايز مقدم إحدى البرامج عبر فضائية المحور أمينا للجنة العليا للإعلام بالجيزة.


وقال "فايز" أتشرف أن أكون على رأس لجنة الإعلام بحزب حماة الوطن بالجيزة وأتمنى أن اكون عند حسن ظن الجميع وتفعيل دور الإعلام السياسي لخدمة الوطن والمشاركة في صناعة القرار من خلال حزب عريق ومحترم على رأسه الفريق جلال هريدي مؤسس سلاح الصاعقة المصرية واتقدم بالشكر للنائب نافع عبد الهادي امين عام المحافظة واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالمحافظة

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