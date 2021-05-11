وكيل زراعة الفيوم: تشكيل غرف عمليات لمتابعه الأعمال خلال إجازة عيد الفطر المبارك





أستقبل الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم وفد من قيادات المديرية ومحطة البحوث الإقليمية بالفيوم بمكتبه بديوان عام المديرية اليوم الثلاثاء، وذلك لتقديم التهنئه له بحلول عيد الفطر المبارك، حيث مثل البحوث الإقليمية الدكتور سامح عبده مدير محطة البحوث الإقليمية بالفيوم والدكتورة ولاء فتحي مدير إدارة التجارب بالمحطة ومثل ايضا المديرية المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام الحماية



خلال اللقاء قدم وكيل الوزارة التهنئة لجميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها ولجموع مواطنى الفيوم بتلك المناسبة داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على مصرنا الغالية وأن يرزقها نعمة الأمن والاستقرار.



حيث وجه وكيل الوزارة مدير عام الشئون الزراعية بتشكيل غرف عمليات لمتابعه الأعمال خلال اجازة عيد الفطر المبارك مشددا على جهاز حماية الأراضي على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدى لأي محاولات التشوين أو البناء خلال الإجازة المقررة والتواجد في المديرية أثناء الإجازة لمتابعه التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية ولن نقبل بأي تعدي مهما كان السبب ولن يترك مسؤل عن هذا التعدي بدون محاسبه مع أخذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي سلامة العاملين بالمديرية والمواطنين المترددين عليها.

