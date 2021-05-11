الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "وقفة عيد الفطر" (بيان)







وجاءت كالآتي:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.



- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس حار على شمال الصعيد.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة (40%) تقريبًا.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء "وقفة عيد الفطر" الموافق 12 مايو 2021، 30 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة".