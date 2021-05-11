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الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، من حسم أولى صفقات الأبيض الهجومية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يقترب من خمس صفقة حسان حسن

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء، عماد عبدالعزيز، قرروا فتح باب المفاوضات للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، والمعار حاليا لاهلي طرابلس الليبي.

وأوضح المصدر أن قرار مسؤولي الأبيض جاء بعدما تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجم متميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل مصطفى محمد.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي أكد لمسؤولي القلعة البيضاء خلال الجلسه الأخيرة بينهما أن غياب المهاجم القوي عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سبب التعثرات التي يعانى منها الأبيض خلال مباريات الدوري المصري.

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