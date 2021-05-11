Advertisements
الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:26 م
علي خلاف
Advertisements
اقترب مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، من حسم أولى صفقات الأبيض الهجومية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الزمالك يقترب من خمس صفقة حسان حسن
من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء برئاسة اللواء، عماد عبدالعزيز، قرروا فتح باب المفاوضات للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، والمعار حاليا لاهلي طرابلس الليبي.
وأوضح المصدر أن قرار مسؤولي الأبيض جاء بعدما تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجم متميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل مصطفى محمد.
وأتم المصدر موضحا أن المدرب الفرنسي أكد لمسؤولي القلعة البيضاء خلال الجلسه الأخيرة بينهما أن غياب المهاجم القوي عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سبب التعثرات التي يعانى منها الأبيض خلال مباريات الدوري المصري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements