نتائج المرحلة الأولي من جوائز النقاد والصحافة العربية

مع انتهاء شهر رمضان، انتهت المرحلة الأولي من جوائز النقاد والصحافة العربية الجائزة الاولي من نوعها في الشرق الأوسط التي تقوم على تصويت العاملين في مجال النقد والصحافة الفنية من مصر والدول العربية.









بدأت المرحلة الأولي من التصويت مع النصف الثاني من شهر رمضان لتصفية ٩٠ مسلسل من الوطن العربي تنافسوا فيها على جائزة الأفضل في فئة التمثيل " سيدات – رجال " والإخراج وكذلك أفضل مسلسل والتي تم تقسيمها جغرافيا.









وقالت عبير شوره مؤسس جائزة النقاد والصحافة العربية: هذا العام تم تغيير فئات الجائزة حتى لا يتم ظلم فئة أو عمل لذلك تم إلغاء فئة أفضل عمل في الوطن العربي واستبدالها بتقسيم الاعمال جغرافيا كالاتي: الأعمال الدرامية من منطقة المغرب العربي، الأعمال الدرامية من منطقه بلاد الشام، الأعمال الدرامية من منطقة الخليج، الأعمال الدرامية من مصر وهو ما أتاح فرصة لمنافسة الأعمال بشكل أكبر وفوز أكثر من عمل كل علي حسب منطقته الجغرافية، وقد تم بالفعل الانتهاء من التصويت وبمشاركة أكثر من ١٠٠ عضو من اللجنة وهم من العاملين في مجال النقد والصحافة الفنية ولكل منهم باع طويل في هذا المجال.









وأكدت عبير.. ان المنافسة هذا العام كانت قوية لكن استطاعت اللجنة إلى تصفية الاعمال والوصول الي ٢٩ عمل درامي للدخول إلى المنافسة النهاية والأخيرة والمقرر إعلان نتائجها في حفل كبير في شهر يوليو، مع العلم أن خروج عمل من المرحلة الأولي لا يعني خروج ابطاله او باقي عناصر العمل من المنافسة النهاية.









وعن الأعمال التي وصلت للنهاية وترتيبها بالحروف الأبجدية كانت كالاتي:





الاعمال المصرية: الاختيار، القاهرة- كابول، الطاووس، خلي بالك من زيزي، قصر النيل، لعبة نيوتن، موسي، هجمة مرتدة، نجيب زاهي زركش.





مسلسلات بلاد الشام: ٢٠٢٠، ٣٥٠ غرام، الكندوش، للموت، على صفيح ساخن.





مسلسلات الخليج: أمينة حاف - الناجية الوحيدة، الناموس، الروح والرية، سما عالية، مارغريت

مسلسلات المغرب العربي: أولاد الغول، الفوندو، حرقه، ليام، يما يعود.



