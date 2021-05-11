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مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
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انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن من خلال تنظيم المبادرات والمسابقات في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم

نظمت امانة حزب مستقبل وطن،بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، برئاسة عماد اللواج أمين المركز، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بالمسابقة الكبرى التي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المعظم.

والتي أقيمت بمقر الحزب بالمركز على مدار شهر رمضان المعظم، حيث شارك بالمسابقة أكثر من ٥٤٧متسابقا من الأطفال والشباب والسيدات والفتيات فى، أقيم الاحتفال بحضور النائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب وأمين تنظيم المحافظه،والنائب كمال أبوجليل عضومجلس النواب،والنائب وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ،والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ،وأحمد الروبى الأمين المساعد بالمركز والسادة امناء الامانات النوعية بالمركز وليد عبدالعزيز أمين تنمية الموارد،وحسام ضيف الله أمين الشئون البرلمانيه تم توزيع جوائز المسابقه لعدد٣٠ فائز من إجمالي ٥٤٧ متسابق حصل علي
المركز الأول لحفظة القرآن كاملا جنيه ذهب بالإضافة إلي حافظة بها (مصحف الحرم المكي + كتيب مذكرات حزب مستقبل وطن + ٢ قلم حبر حزب مستقبل وطن + سجادة صلاة + سبحة).

المركز الثاني لحفظة القرآن كاملا هو مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.المركز الثالث لحفظة القرآن كاملا هو مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.

المركز الرابع لحفظة القرآن كاملا هو مبلغ مالي ١٠٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.المركز الخامس لحفظة القرآن كاملا هو مبلغ مالي ٦٠٠ جنيه بالإضافة إلي
حافظة بها المحتويات السابق ذكرها. المراكز من السادس وحتي المركز العاشر لحفظة القرآن كاملا هو مبلغ مالي ٥٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.

وكانت جوائز مسابقة حفظة نصف القرأن الكريم كالاتى:المركز الأول هو نصف جنيه ذهب بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها المركز الثاني لحفظة نصف القران الكريم هو مبلغ مالي ١٥٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها المركز الثالث لحفظة نصف القرآن هو مبلغ مالي ١٠٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرهاالمركز الرابع لحفظة نصف القرآن هو مبلغ مالي ٧٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها. المركز الخامس لحفظة نصف القرآن هو مبلغ مالي ٥٠٠جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها المراكز من السادس وحتي المركز العاشر لحفظة نصف القرآن هو مبلغ مالي ٤٠٠جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.

اما جوائز مسابقة حفظة ربع القرأن الكريم فكانت:
المركز الأول هو مبلغ ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها
المركز الثاني لحفظة ربع القرآن هو مبلغ مالي ١٠٠٠جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.

المركز الثالث لحفظة ربع القرآن هو مبلغ مالي ٨٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق. المركز الرابع لحفظة ربع القرآن هو مبلغ ٥٠٠جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها المركز الخامس لحفظةربع القرآن هو مبلغ مالي ٤٠٠جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها المراكز من السادس وحتي المركز العاشر لحفظة ربع القرآن هو مبلغ ٣٠٠ جنيه بالإضافة إلي حافظة بها المحتويات السابق ذكرها.
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم
مستقبل وطن يكرم الفائزين فى المسابقة الكبرى لحفظة القرآن الكريم بمركز اطسا بالفيوم

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