الحلقة الـ 29 من "نجيب زاهي زركش".. كريم عفيفي يبدأ أولى خطواته لتحقيق حلم النجومية

انتهت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ودارت الأحداث حول اتجاه "طريف" محمد محمود لـ"شيرين" أنوشكا ويعترف بحبه لها وأنه يريد الزواج منها، فترفع عليه سلاح زوجها وتصوب طلقة في الهواء فيفر هاربًا.



يعترف "طريف" لـ"نجيب" يحيى الفخراني، ويخبره أن"شيرين"كادت تقتله؛ لأنه تقدم لخطبتها،



يذهب"مسعد"ليطمئن على الطلاب الذي كان يُدرس لهم عقب خروجهم من الامتحان، ثم يعطيهم بعض الكتب كهدية لهم.



ذهاب "شيرين" لرؤية "مسعد"، فتخبره أن "نجيب" يستاهل أن يعود إليه، وأن "نانسي"تستاهل أن تحبه أكثر من ذلك.



إرسال "نانسي" عدة رسائل صوتية لـ"مسعد" تخبره فيها باشتياقها له، لكنه لم يرد عليها، فتذهب لـ"نجيب"، فيطلب منها أن تتجاهله لفترة.



شعور "سعد" بسعادة كبيرة بعدما رأى افيش فيلمه الجديد "حرامي الحلة" مُعلقًا في أحد الشوارع فيذهب لإخبار نجيب، فيهنئه على ذلك، ويطلب منه أن يتجه لوالده "نصار" علاء زينهم ووالدته حنان سليمان واخوته لكي يخبرهم بذلك، وبالفعل يستجيب لكلامه، ويذهب إليهم وهو حاملاً بعض الهدايا.



خطبة" سحر" هالة مرزوق لـ"رجب"،ثم يذهب مسعد للعمل كمدرسًا في احد المدارس.