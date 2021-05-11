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اسم الشهرة 28.. «حسن اللالي» الذي استُوحى لقبه من أنغام السمسمية في السويس

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:17 م
حسن اللالي
حسن اللالي
علاء خليف
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اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.
ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ

ونتناول في الحلقة الثامنة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية النجم حسن دنجل فرج نجم نادي السويس الرياضي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والذي اشتهر في الملاعب بلقب "اللالي"، وكان واحد من أبرز نجوم خط الدفاع في تلك الفترة، صال وجال في ملاعب الساحرة المستديرة وحقق العديد من النجاحات خلال مشواره الكروي التي لا تزال خالدة في أذهان الجماهير.

لقب "اللالي" الذي اشتهر به النجم حسن دنجل فرج في ملاعب الكرة المصرية، أطلقته عليه والدته منذ الطفولة وذلك تدليلًا له بعد وفاة والده في سن مبكرة، وارتبط الاسم به، وذاع صيته بعدما هتفت له جماهير السويس في المدرجات "أه يا لالي يا لالي يا لالي.. يا أبو العيون السود يا خلي"، وهو الهتاف الذي تحول إلى أغنية لفرقة السمسمية في السويس التي غناها الريس محسن العشري، ثم تحولت لأغنية للفنان محمد منير.

حسن اللالي من مواليد 7 يناير لعام 1934 عشق كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعب الكرة مع زملائه في شوارع حي الغريب في مدينة السويس، وأثبت موهبة كروية رائعة خلال مشاركته في الدورات الشعبية، ثم انضم لنادي النوبة الرياضي وكانت بدايته في مركز حراسة المرمى، ثم انتقل لنادي البوليس ولعب معه في فرق الناشئين وتألق بشكل كبير.

في عام 1950 انتقل "اللالي" إلى نادي السويس الرياضي ولكن لعب في مركز الظهير الأيمن، ونجح في مركزه الجديد وقدم عروضًا قوية رفقة فريقه، وكان بمثابة الصخرة التي تتحطم عليها أحلام المهاجمين، وساهم في تحقيق فريقه انتصارات عديدة خلال تلك الفترة، كما صعد معه لنهائي كأس مصر موسم 1964/1965 أمام الترسانة وتعرض للطرد ليخسر فريقه 4-1.

اشتهر حسن اللالي في ملاعب الكرة المصرية ببشرته السمراء، والمنديل الأبيض الذي كان يضعه دائمًا حول رأسه مما جعل شكله مميزًا بين أقرانه ومعروفًا للجماهير في تلك الفترة، وكان سببًا آخر في شهرته الواسعة خلال مشواره الكروي، وتوفي في أغسطس عام 1999 عن عمر ناهز الـ65 عامًا.

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