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السفير العماني بالقاهرة بيحث فرص زيادة الاستثمارات المشتركة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،عبد الله بن ناصر الرحبي، السفير العُماني بالقاهرة، لبحث سبل زيادة الاستثمارات العمانية في مصر.

وأكد عبد الوهاب خلال اللقاء دعم كافة الاستثمارات العمانية، وتيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط شركاتها في السوق المصرية، والعمل على تفعيل أُطر التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات العمانية، بحيث تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عبد الوهاب إن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعميق التعاون مع الجهات العُمانية العاملة في مجال الاستثمار، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث اتفق الجانبان على زيارة وفد حكومي عماني للقاهرة خلال الشهر الحالي، وذلك للتعرف على التجربة المصرية في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج لفرص الاستثمار، فضلاً عن الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين البيئة التشريعية والتنفيذية للاستثمار، والتي نتج عنها تحسن ترتيب مصر في كثير من المؤشرات التي تقيس كفاءة الأسواق وشهادة العديد من المؤسسات الدولية بنجاح الإصلاحات الاقتصادية.

كما اتفق الجانبان على عقد منتدى أعمال يجمع رجال الأعمال من البلدين لدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بعقد برامج تدريبية لكوادر الترويج للاستثمار العمانية، بغرض تبادل الخبرات في تحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه أكد سفير سلطنة عُمان اهتمام حكومة بلاده بالتوسع في الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات السياحة، والموانئ، والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والصناعات التحويلية، وذلك في إطار مواكبة رؤية عمان2040 وتوجهاتها وأهدافها الاقتصادية، بما يجسد الرؤية الواضحة والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء.

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