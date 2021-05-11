نجم باريس سان جيرمان يقترب من تجديد عقده

بات الألماني جوليان دراكسلر قريبًا من تمديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة، للبقاء داخل صفوف النادي الباريسي في المواسم القادمة.

واقترب دراكسلر من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان بعدما كان محط أنظار العديد من الأندية الإنجليزية والإيطالية، لكن بايرن ميونخ كان الأكثر جدية للتعاقد مع لاعب فولفسبورج السابق.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن بايرن ميونخ عرض على دراكسلر راتبًا أعلى من الذي يحصل عليه في باريس سان جيرمان، لكن اللاعب قرر الاستمرار مع نادي العاصمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين باريس سان جيرمان ودراكسلر تم، وسيتم الإعلان الرسمي خلال أيام قليلة على تمديد عقده 3 سنوات.