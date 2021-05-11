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ياسمين رئيس في اختبار صعب من سريّة دون أن تعلم في ملوك الجدعنة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بعد كل الإشاعات التي أدركها سريّة (عمرو سعد) عن حبيبته فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) لم يجد حلًا سوى أن يجعل أحد رجاله يختبر أخلاقها، فطلب من سنّوفة أن يفعل ذلك، ولكن تفاجأت فاتن حرفوش من المكالمة، وشتمت سنّوفة وعنفته بقوة، ثم أغلقت المكالمة في وجهه، ولكن لم يعلم سريّة حتى الأن رد فعلها.


ومن ناحية أخرى، تفاجئت فاتن بزيارة شقيقتها عواطف لها في الكوافير الذي تعمل فيه، لكي تخبرها أن زوجها قد أخذ منها كل شيء، بسبب التوكيل الذي أعطته لها، وتأسفت لـفاتن عن كل ما فعلت وعن الظلم الذي وقع عليها بسببها، كما طلبت منها العودة إلى الحارة، حتى يساعدا بعضهما، ولكن رفضت فاتن حرفوش العودة إلى الحارة مرة أخرى، ولكنها سامحت شقيقتها وعانقتها، وقبلت أسفها.


ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.
ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.


ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

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