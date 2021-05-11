خبيرة تغذية تحذر الأمهات من هذه العادة: تزيد من الإصابة بالسمنة



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مشاكل مرضى السمنة من الشباب في الغالب تكون واحدة، وتتمثل في الإرهاق الشديد عند بذل أقل مجهود، رغم صغر سنه.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مرض السمنة يبدأ منذ الطفولة من خلال إصرار الأم على أن يقوم الطفل بالانتهاء من كل ما في الطبق بالكامل، مما يؤدي إلى اتساع المعدة، وبالتالي الاعتياد على تناول قدر كبير من الطعام، خلاف تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.



وتابعت أن ألياف البيسليوم تزيد داخل المعدة بعد تناول قدر كبير من الماء، خاصة وأن هذه الألياف تزيد من الشعور بالعطس، وبالتالي تقليل تناول الطعام، مما ينعكس على انخفاض الوزن.



