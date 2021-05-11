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تراجع أسعار الدولار في أخر تعاملات شهر رمضان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل بدء عطلات عيد الفطر المبارك، فيما تراجع الجنيه أمام اليورو والإسترليني.

وجرى تداول العملة الأمريكية بمتوسط سعر بلغ 15.60 جنيه للشراء كأقل سعر و15.73 للبيع كأعلى سعر، فيما سجلت بالبنك الأهلى 15.60 جنيه للبيع و15.70جنيه للشراء، فيما جرى تداولها بالبنوك التجارية والخاصة عند مستويات تراوحت بين 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وإرتفعت غالبية العملات الدولية الأخرى أمام الجنيه المصري اليوم، حيث إرتفع متوسط سعر العملة الأوروبية الموحدة - اليورو إلى 18.91 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 22.00 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 48.97 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

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