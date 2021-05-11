بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

تحدثت تقارير صحفية مغربية عن دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مفاوضات الأهلي لضم رحيمي في الصيف المقبل

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الرجاء المغربي طلبوا الحصول على 5 ملايين دولار لبيع نجمهم الأول سفيان رحيمي خلال فترة السوق الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن طلبات الرجاء المغربي بشأن التخلي عن خدمات رحيمي تسببت في تعقيد موقف الأهلي لضم الاعب مشيرة إلى أن بدر بانون تدخل لإقناع اللاعب بقبول عرض المارد الأحمر.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع المحترف المغربي بدر بانون قادما من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي في صفقة وصلت قيمتها إلى 2 مليون دولار.