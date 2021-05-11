بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

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بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:59 م
على خلاف
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تحدثت تقارير صحفية مغربية عن دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
مفاوضات
الأهلي لضم رحيمي في الصيف المقبل
وأوضحت
التقارير أن مسؤولي الرجاء المغربي طلبوا الحصول على 5 ملايين دولار لبيع نجمهم
الأول سفيان رحيمي خلال فترة السوق الصيفي المقبل.
وأشارت
التقارير إلى أن طلبات الرجاء المغربي بشأن التخلي عن خدمات رحيمي تسببت
في تعقيد موقف الأهلي لضم الاعب مشيرة
إلى أن بدر بانون تدخل لإقناع اللاعب بقبول عرض المارد الأحمر.
الجدير
بالذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع المحترف المغربي بدر بانون قادما من صفوف
الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي في صفقة وصلت قيمتها إلى 2 مليون
دولار.
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