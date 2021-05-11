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الحلقة الـ 29 من "نسل الأغراب".. عساف يُطلق جليلة ويطردها من قصره

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وبدأت الأحداث بصراخ من "شامية" أحلام الجريتلي و"سعادة"محمد مهران و"بارة" بعدما رأوا جثة ابنه "سليم"، وبكاء "غفران" أمير كرارة.


اعتراف "علي" دياب لـ"رغدة" ملك أحمد زاهر أنه لن يقدر على حبها مهما فعلت؛ لأن والدتها "عزيزة" كانت حب عمره، وأنه سيظل بجانبها لكي تكمل تعليمها، وبعد ذلك سيطلقها، لكي تتزوج من الإنسان الذي تريده، ويخبرها أن خالها "عساف" قام بزواج والدتها وهو
في الكلية، وأنه عندما تخرج تفاجئ بزواجها من "مصطفى".

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انفعال "جليلة" على "عساف" لأنها ظلت تتصل بنجلها، لكنها وجدت تليفونه مقفولاً، فيخبرها أنه لم يقدر على كرهها بعدما علم بزواجها من "غفران" أثناء حبسه، وأنه لم يكرهها عندما أنجبت منه، لكنه لم يحب شيئًا أكثر منها سوى غروره، ويبدأ في البكاء، ويخبرها أنه تزوجها لكي يكسر"غفران"، وبعدها يُطلقها، ويطردها من قصره ويخبرها أنه قتل ابنها "سليم"، فتبدأ في الصراخ والبكاء عليه.


مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

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