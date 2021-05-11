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سفير الإمارات يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بعيد الفطر المبارك
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:56 م
عمرو سمير
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تقدم الدكتور حمد الشامسي سفير دولة
الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بصادق
التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري،
والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
سائلا المولى عز وجل أن يرفع عن
الإنسانية وباء كورونا وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مصر والعالم العربي
والإسلامي بالخير الوفير واليمن والبركات ، وأن تنعم سائر شعوب الأمة بالأمن
والأمان.
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