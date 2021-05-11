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عاجل.. مانشستر سيتى يتوج بطلًا للدوري الإنجليزي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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ضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، بعدما تغلب ليستر سيتي على مضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 يوم الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد".

وسجل ثنائية ليستر سيتي لوك توماس في الدقيقة (10) وكاجلار سويونكو (66)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد ماسون جرينوود في الدقيقة (15).

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وبذلك تأكد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثالثة خلال آخر أربعة مواسم.

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مانشستر سيتى يتوج بطلًا للدوري الإنجليزي مانشستر سيتى بطلًا للدوري الإنجليزي

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