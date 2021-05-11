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مانشستر يونايتد يسقط أمام ليستر 2-1.. والسيتي يتوج رسميا بلقب البريميرليج

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 سقط مانشستر يونايتد على ملعبه أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة 35 للبريميرليج.

 

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي، وذلك قبل ثلاث مراحل من نهاية المسابقة، وبذلك تأكد تتويج مانشستر سيتي باللقب للمرة الثالثة خلال آخر أربعة مواسم.


ويحتل السيتي قمة المسابقة برصيد 80 نقطة وكان بحاجة للفوز على تشيلسي في المباراة الماضية للتتويج بالبطولة، ولكنه خسر، ليتوج اليوم بعد سقوط منافسه المباشر أمام ليستر.

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