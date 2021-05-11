موجز البرلمان| "خطة النواب" توصي بتطوير المستشفيات الجامعية بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحي الشامل





نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





"خطة النواب" توصي بتطوير المستشفيات الجامعية بالتزامن مع تطبيق التأمين الصحي الشامل



عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2021 2022.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية الواقعة فى نطاق تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تبين للجنة أن مخصصات موازنة المستشفيات الجامعية لم تتضمن أية مبالغ لتطوير المستشفيات التى ستعمل على تفعيل الخدمة.





من جانبه، صرَّح المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن المستشفيات الجامعية عمود أساسى يجب دعمه، موضحًا أنه تمت مخاطبة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومجلس الوزراء لدعم المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه فى بعض المحافظات تتحمل المستشفيات الجامعية نحو 50% من الخدمات الصحية، مؤكدًا أن دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل الوحيد هو شراء الخدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية هو مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.





جاء ذلك ردًا على سؤال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث تساءل عن تطوير المستشفيات الجامعية ومدى جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ورؤية الهيئة فى هذا الشأن.





فيما أبدى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قلقهم من عدم جاهزية بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان لاستقبال المنظومة الجديدة أيضًا.



ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالًا لحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة حول مدى جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظات المزمع دخولها المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى 20222023، وهم محافظات سوهاج وقنا وكفر الشيخ.





وضرب "سالم" مثلًا بأن هناك عدد كبير من المستشفيات بمحافظة سوهاج جارى أعمال التطوير بها ومنها عدد من المستشفيات نسبة التنفيذ الفعلى بها ضعيفة ولا تبشر بالانتهاء منها قريبا، مطالبًا مدير الهيئة بضرورة موافاة اللجنة بجدول زمنى يوضح به عدد المستشفيات بكل محافظة ونسب التنفيذ الفعلى بها والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من هذة الأعمال وموافاة اللجنة بها خلال أسبوعين، مؤكدًا ضرورة الإسراع بالانتهاء من العمل بهذة المستشفيات لدخولها الخدمة قريبا وجاهزيتها لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين.







"أفريقية النواب": ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الفلسطينيين والأقصى يرجع لصمت المجتمع الدولي



أرجع الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، استمرار جرائم الحرب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واستمرار المواجهات داخل محيط المسجد الأقصى إلى صمت المجتمع الدولى ضد هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية والتى تخالف أبسط حقوق الإنسان الفلسطينى فى ممارسة شعائره الدينية داخل المسجد الأقصى حتى فى شهر رمضان المبارك.





ووصف " الجبلى " فى بيان له، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين بجميع اتجاهاتهم وأعمارهم خاصة الشباب منهم بالأبطال والبواسل بعد نجاحهم فى منع جنود سلطات الاحتلال الاسرائيلى من دخول المسجد الأقصى لدرجة أن جميع محاولاتهم لتدنيس المسجد الأقصى باءت بالفشل، مطالبًا من المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطينى لمواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.





وتساءل رئيس إفريقية النواب، عن منظمات ودكاكين حقوق الانسان المشبوهة ؟ مؤكدًا أنه لم تخرج هذه المنظمات المشبوهة لتتحدث عن الانتهاكات الصارخة والخطيرة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.





وأشاد "الجبلى" بالموقف الحاسم من الدبلوماسية المصرية تجاه الممارسات غير الشرعية من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين، وكان ذلك واضح فى البيان الرسمى لمصر الذى أصدرته الخارجية المصرية، مؤكدًا أن العالم كله على إدراك ووعى كاملين بموقف مصر الواضح والصريح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية فمصر كانت ولاتزال وستظل مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





« أبوشقة» يُهنئ المصريين والرئيس بعيد الفطر المبارك



تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، باسمه وباسم الهيئة العليا وقيادات الحزب والوفديين بخالص التهنئة إلى الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال "أبو شقة" في نص برقيته التي أرسلها إلى رئيس الجمهورية: "يطيب لى باسمى وباسم الهيئة العليا وقيادات الحزب والوفديين أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة بعيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات".



واستطرد رئيس حزب الوفد، قائلًا: "ننتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر على ما قدمتموه وما تقدمونه من عمل وطنى شجاع دائب فى مشروعكم الوطنى لبناء دولة عصرية حديثة والتأسيس للجمهورية القوية الثانية، ونقدر جهودكم فى كافة المناحى التى تحققت فى المشروعات العملاقة وعلى هامتها بناء الانسان المصرى.



واختتم "أبو شقة" برقيته، قائلًا "حفظكم الله ورعاكم وثبت خطاكم على ما فيه رفعة مصر والمصريين".

