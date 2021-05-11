كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي في إطار منافسات الجولة من 36 الدوري الإسباني.





سيواجه برشلونة نظيره ليفانتي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تُقام على ملعب "سيوداد دي فالنسيا".





وجاء تشكيل برشلونة ضد ليفانتي كالتالي :





في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.





في خط الدفاع: رونالد أراخو، بيكيه، لينجليه.





في خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري، جوري ألبا، عثمان ديمبلي.





في خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.



