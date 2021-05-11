ملخص أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من "ملوك الجدعنة"





ذهب "مجدي" الى "سفينة" ليطب منه أن يعمل معه ضد "سريه" وطلب منه قتل الأخير.





طلبت "روان" حبيبة "سفينة" من "نجلاء" بأنها تغادر المنزل لأن سفينة غير مهتم بها، ولا يتحدث معها في الزواج.





طلب "سرية" من أحد رجاله التواصل مع رقم "فاتن حرفوش" ويطلب منها أن تتحدث معه فيديو عبر المحمول ولكن الأخيرة لم توافق وأغلقت الهاتف.





قام زوج شقيقة "فاتن" بخيانتها مع نساء أخري، وقام بطردها خارج المنزل بعدما قام بنقل ملكية المحل والمنزل اليه.





أوقع "مجدي" بين "سليم" و"سرية" حيث كشف لـ "سليم" بأنه ابنته على علاقة عاطفية مع "سرية" وهي في منزله وطلب منه العودة لمصر.





واتضح أن "مجدي" هو وراء زواج "بسنت" من "سعيد" شقيق "سريه" ليعلم منها كل تحركات الأخير ليوقع به.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.

شهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".