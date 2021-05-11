عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح تجاه ما يحدث في فلسطين

أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تضامنه مع الدولة والشعب الفلسطيني، بعد الأحداث التي شهدتها منطقة "الشيخ جراح" خلال الأيام الماضية واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بعض الأسر الفلسطينية هناك وترحيلهم من منازلهم.

وقام محمد صلاح بنشر صورة له أمام المسجد الأقصى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها:”إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية – يقصد “بوريس جونسون” رئيس الوزراء البريطاني إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل”.





وتعرض نجم منتخب مصر للكثير من الانتقادات القوية على مدار الساعات الماضية من جانب الجماهير المصرية وذلك بسبب تأخره في دعم ومساندة فلسطين في أزمتها الحالية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.





الجدير بالذكر أن العديد من المحترفين المصريين منهم محمد النني وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة حرصوا على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الصهيوني، وكذلك بعض نجوم الكرة العربية ومنهم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.



