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عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح تجاه ما يحدث في فلسطين
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:09 م
علاء خليف
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أعلن محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تضامنه مع الدولة والشعب الفلسطيني، بعد الأحداث التي شهدتها منطقة "الشيخ جراح" خلال الأيام الماضية واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على بعض الأسر الفلسطينية هناك وترحيلهم من منازلهم.
وقام محمد صلاح بنشر صورة له أمام المسجد الأقصى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها:”إنني أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية – يقصد “بوريس جونسون” رئيس الوزراء البريطاني إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتـل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل”.
وتعرض نجم منتخب مصر للكثير من الانتقادات القوية على مدار الساعات الماضية من جانب الجماهير المصرية وذلك بسبب تأخره في دعم ومساندة فلسطين في أزمتها الحالية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي.
الجدير بالذكر أن العديد من المحترفين المصريين منهم محمد النني وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة حرصوا على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الصهيوني، وكذلك بعض نجوم الكرة العربية ومنهم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.
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