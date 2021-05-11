شاهد.. لحظة إطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب

نشرت فضائية "العربية" فيديو يرصد لحظة قيام المقاومة الفلسطينية بإطلاق موجة كبيرة من الصواريخ من قطاع غزة تجاه تل أبيب.



وأطلقت المقاومة هذه الصواريخ على تل أبيب، كرد ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، التي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات فى صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

