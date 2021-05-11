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شيخ الأزهر: المتشددون في الدين وصفهم الرسول بالفتانين (فيديو)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مظاهر الوسطية لا يستطيع باحث أن ينكرها على هذا الدين الحنيف، مؤكدًا أن عقيدة الإسلام وسط وهذا هو المسلم به بين المنصفين من الباحثين حتى من غير المسلمين.

وأضاف "الطيب"، خلال تقديم برنامجه "الإمام الطيب"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تشريعات الإسلام أمدت الإنسانية بأروع القيم والمفاهيم التي عرفها التاريخ.

وأشار إلىى أن جوهر الشريعة الإسلامية هو اليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة، متابعًا: "المتشددون في الدين وصفهم الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالفتانين".

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