الحلقة الـ 29 من "نسل الأغراب".. عساف يُنكر قتله لسليم





فتتجه لشقيقخا"علي" وهي منهارة من البكاء، وتخبره أن "عساف" أحمد السقا قد قتل ابنها، وأنها السبب في ضياعه بعدما اختار "غفران"، وتبدأ في الصراخ عليه.





ثم يتجه "علي" دياب لقصر" عساف" فيجده مُحتميًا برجال عديدة، ويخبره بأنه سيسلمه لعشماوي بسبب قتله لـ"سليم" فينكر ما فعله، ويخبره أنه وراءه مهمة كبيرة وهي محاولة إثبات التهمة عليه، فيعده بأنه سيكون وراء اعدامه.





ذهاب"حمزة" لقبر شقيقه، ويدخل في نوبة من البكاء بسبب رحيله وهو غاضب منه، ثم يقوم بقراءة الفاتحة له، ويطلب منه أن يسامحه.





مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "جليلة" للمقابر وهي في حالة من الانهيار والذهول لفراق ابنها، وتطلب من "سعادة" محمد مهران أن يقوم بفتح النعش له لكي تراه لآخر مرة فيرفض، فينفعل عليها "غفران"أمير كرارة، ويخبرها أنها السبب في مقتله، وأنه يلوم على نفسه بعدما جعلها أمًا له.