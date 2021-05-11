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تقرير: الضرائب على شركات التكنولوجيا لا تلائم الاقتصاد الرقمي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة (نيكي آسيا) اليابانية في تقرير لها أن نظام الضرائب التي تخضع له شركات التكنولوجيا الكبرى غير ملائم للاقتصاد الرقمي.

واضافت انه لا يمكن للنظام الضريبي الحالي في غالبية الدول أن يمثل بالكامل الأصول غير الملموسة بالاضافة الى وصول الخفض الضريبي التنافسي بين الدول إلى ذروته لدعم الاعمال مع جائحة فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير فإن شركات التكنولوجيا الكبيرة العاملة على مستوى العالم تمتلك ملكية فكرية وأصول أخرى تقع في بلدان ذات معدلات ضرائب منخفضة على الشركات.

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