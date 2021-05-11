مدرب سيراميكا كليوباترا السابق يحتفل بمولودته الجديدة

تلقى اليوم، هيثم شعبان، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، خبرا سارا، بعد أن رزقه الله مولودته الثالثة، والتي أطلق عليها إسم كيان، فلهيثم شعبان ابن اسمه عدي، وإبنه إسمها دان.





وكتب هيثم شعبان عبر حسابه الرسمي والشخصي على توتير يقول: " ‏بعد بناء كيان رياضي كبير جاءت كيان هيثم شعبان، فرب الخير لا يأتى إلا بكل خير .. الحمد لله على وصولها سالمة مسلمة".





وتزامن موعد وصول مولودته الجديدة مع نهاية إتمام عملية بناء كيان سيراميكا كليوباترا، والاطمئنان عليه في الدوري الممتاز، ليكن كيانا كبيرا داخل الدوري المصري لسنوات عديدة مقبلة، لذلك أطلق على المولودة الجديدة إسم كيان.





وكان هيثم شعبان شارك في بناء كيان سيراميكا كليوباترا، مع طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى معتز البطاوي المدير الرياضي للنادي، بدعم كامل مع سيادة النائب محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا.





الجدير بالذكر أن هيثم شعبان عمل مديرا فنيا لفريق سيراميكا كليوباترا على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، بذل خلالهم مجهودا كبيرا بكل تفاني وحب وإخلاص، وصعد بالفريق إلى دوري الأضواء والشهرة، وفي الدوري الممتاز كون فريقا قويا، حقق به نتائج ممتازة في أول تجربة، وقدم أداءا نال احترام وإعجاب الجميع.



