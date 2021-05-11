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شاهد ... تدمير برج سكني ضخم من 13 طابقا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:20 م
كساب أحمد
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نشرت فضائية "العربية" فيديو يرصد لحظة تدمير برج سكني ضخم من 13 طابقا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، ويأتي هذا التصعيد بعد تصدي المتظاهرين لمحاولة طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في مدينة القدس.

ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، الكثير من الجرائم خلال الفترة الأخيرة، وتصاعدت جرائم الاحتلال الصهيوني على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.

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