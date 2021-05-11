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شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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وجه محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي رسالة إلى العالم، مطالبا بوقف العنف وقتل الأبرياء، متضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنني أدعو جميع قادة العالم بما في ذلك رئيس وزراء البلد الذي كان موطنا لي طوال السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور، لقد طفح الكيل".

 

وذكر صلاح في نهاية التغريدة اسم بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا موجها حديثه له، وقبلها نشر صلاح صورة له من أمام المسجد الأقصى في فلسطين، ووضعها صورة شخصية له.


وكان عددا كبيرا من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم قد عبروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين رياض محرز وبول بوجبا ومحمد النني وأحمد حجازي وساديو ماني وأشرف حكيمي.

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