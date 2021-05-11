وزير الرياضة ومحمود حسين يشكران الرئيس السيسي بعد توجيهاته لبناء ستاد بورسيعد

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته ببناء ستاد بورسعيد ، بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه على حسب الكود الدولي.





وقال أشرف صبحي، في تصريحات صحفية: "سنتخذ أولى خطوات خطوات بناء الاستاد خلال الأيام المقبلة و هى خطوة مهمة ينتظرها جميع أبناء بورسعيد و محبى الرياضة فى المدينة الباسلة ،الأهم لدينا هو بناء الإستاد الجديد فى أقرب وقت".





وأضاف: "استبعدنا وجود أى تمويل مشترك من الجانب الإستثمارى و هناك متغيرات ستحدث فى المنطقة لتشيد ستاد بورسعيد ليكون على أحدث طراز عالمى".





وتابع وزير الرياضة: "أشكر دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، ونائب بورسيعد على إصراره و تواصله الدائم و حرصه على إنجاز خطوات البدء فى تنفيذ الاستاد".





وعلق محمود حسين على خطوة بناء الاستاد قائلا: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية على توجيهاته و تصديقه لبناء ستاد النادى المصري فى نفس موقعه الحالى وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد و نشكر رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير الشباب و الرياضة".





وتابع: "هذا الملف عملنا عليه منذ 2019 و كان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب و الرياضة ، الوزير أتى تلبية للإتصالات و التواصل حول هذا الشأن".





وأتم: "اليوم تم تنسيق بين الوزير و محافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة و تصميم الاستاد ، لما يتناسب مع الكود الدولي".



