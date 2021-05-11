Advertisements

وزير الرياضة ومحمود حسين يشكران الرئيس السيسي بعد توجيهاته لبناء ستاد بورسيعد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضية بالبرلمان، الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهاته ببناء ستاد بورسعيد ، بتكلفة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه على حسب الكود الدولي.  

وقال أشرف صبحي، في تصريحات صحفية: "سنتخذ أولى خطوات خطوات بناء الاستاد خلال الأيام المقبلة و هى خطوة مهمة ينتظرها جميع أبناء بورسعيد و محبى الرياضة فى المدينة الباسلة  ،الأهم لدينا هو بناء الإستاد الجديد فى أقرب وقت".

وأضاف: "استبعدنا وجود أى تمويل مشترك من الجانب الإستثمارى و هناك متغيرات ستحدث فى المنطقة لتشيد ستاد بورسعيد ليكون على أحدث طراز عالمى".

وتابع وزير الرياضة: "أشكر  دكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب، ونائب بورسيعد على إصراره و تواصله الدائم و حرصه على إنجاز خطوات البدء فى تنفيذ الاستاد". 

وعلق محمود حسين على خطوة بناء الاستاد قائلا: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية على توجيهاته و تصديقه لبناء ستاد النادى المصري فى نفس موقعه الحالى وتحقيقه لطموحات جماهير بورسعيد و نشكر رئيس مجلس الوزراء و السيد وزير الشباب و الرياضة".

وتابع: "هذا الملف عملنا عليه منذ 2019 و كان هناك متابعة مستمرة مع وزير الشباب و الرياضة ، الوزير أتى تلبية للإتصالات و التواصل حول هذا الشأن".

وأتم: "اليوم تم تنسيق بين الوزير و محافظ بورسعيد حول اختيار الشركات المنفذة و تصميم الاستاد ،  لما يتناسب مع الكود الدولي".

أخبار تهمك

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ يوم

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح تجاه ما يحدث في فلسطين

منذ 38 دقيقة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ نصف ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

08:10 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق