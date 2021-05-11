Advertisements

جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب نادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وذلك بحضور اللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وأعضاء مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ حسن عمار والدكتورة امل عصفور

وقام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد صالة جيم ونادى صحى بنادى الشركة بالاضافة الي عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة داخل نادى الشركة، فى إطار خطة الارتقاء بكافة المؤسسات بالمحافظة على التوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا.
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات
جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات

أخبار تهمك

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 11 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ يوم

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ يوم

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح تجاه ما يحدث في فلسطين

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

08:10 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق