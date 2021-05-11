جولة تفقدية لوزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بنادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات



تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب نادى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وذلك بحضور اللواء محمد جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات وأعضاء مجلس الشيوخ الاستاذ عادل اللمعي والدكتور عاطف علم الدين وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والأستاذ حسن عمار والدكتورة امل عصفور



وقام وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بتفقد صالة جيم ونادى صحى بنادى الشركة بالاضافة الي عدد من الأقسام والأنشطة الجديدة داخل نادى الشركة، فى إطار خطة الارتقاء بكافة المؤسسات بالمحافظة على التوازى مع المشروعات التنموية والخدمية المقامة حديثا.