كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لضم نجم الأهلي

خطف عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأضواء هذا الموسم بعد تألقه في فترة إعارته مع طلائع الجيش لنهاية الموسم.





وانضم عمرو جمال إلى الجيش في بداية الموسم الماضي لمدة موسمين ومن المفترض أن تنتهي بنهاية الموسم الجاري.





وتألق عمرو جمال بشكل لافت هذا الموسم واستطاع أن يسجل 9 أهداف، مما أجبر الفرنسي باتريس كارتيرون يطالب إدارة الكرة بالفريق الأبيض بضم اللاعب.





ويعاني الزمالك من عدم وجود مهاجم قوي صريح بعد رحيل مصطفى محمد، رغم انضمام سيف الجزيري ومروان حمدي إلا أنهما لم يقنعا حتى الآن.