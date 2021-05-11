غادة عبد الرازق تقرر الإنتقام من الجميع في الحلقة الأخيرة من "لحم غزال"





وشهدت الحلقة انتقام " عاليا" من "أشرف" طليقها، حيث حبسته في أحد الأماكن لتأخذ ما لها من أموال، وكشف لها عن المكان الذي وضع به المال.





وذهبت "عاليا" وأخذت المال، لتكمل انتقامها من "صبحي" و"علي".





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.