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للمرة الأولى.. كتائب القسام تطلق 137 صاروخا تجاه إسرائيل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت كتائب القسام التابعة لحركة حماس إنها استخدمت تكتيكا جديدا في إطلاق الصواريخ على عسقلان سمح لها بتجاوز القبة الحديدية الإسرائيلية.

 

وقالت الكتائب في بيان إنها استخدمت لأول مرة "تكتيكا خاصا بإطلاق صواريخ السجيل ذات القدرة التدميرية العالية في دك عسقلان ظهر الثلاثاء، ونجحت في تجاوز القبة الحديدية لتوقع في صفوف العدو قتلى وجرحى رداً على استهداف البيوت الآمنة".

 

وفي وقت سابق من صباح اليوم كشفت "القسام" أنه وضمن ضربةٍ صاروخيةٍ هي الأكبر من نوعها، استهدف ظهر اليوم الثلاثاء أسدود وعسقلان بـ137 صاروخاً من العيار الثقيل خلال 5 دقائق، مؤكدة أنه لا يزال في جعبتها الكثير.

 

وقتل إسرائيليان، وأصيب 5 آخرون، اليوم الثلاثاء، بصواريخ أطلقتها فصائل فلسطينية من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان.

 

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن عسقلان الواقعة جنوبي إسرائيل سجلت سقوط أول قتيلين إسرائيليين خلال عملية "حارس الأسوار" التي تنفذها تل أبيب في قطاع غزة.

 

كما أصيب في القصف الصاروخي على عسقلان 5 أشخاص وصفت جراح اثنين منهما بالخطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى برزيلاي بالمدينة.

 

وذكرت صحيفة معاريف أن القصف العنيف من غزة على أسدود وعسقلان قبل ظهر الثلاثاء خلّف حتى الآن 21 إصابة، فيما انتشرت مشاهد الدمار والحرائق في المدينة، كما تناقلتها وسائل الإعلام.

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مستوطنات غلاف غزة مستوطنات كتائب القسام صواريخ اسرائيل

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