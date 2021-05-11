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شريف سلامة يقع في مأزق قبل قتل عمرو عبد الجليل.. الحلقة الـ30 من "لحم غزال"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "لحم غزال" الكثير من الأحداث، حيث انتقمت "عاليا" من "علي" و"صبحي".


وتحدثت مع "رحمة" عقب معرفتها بأن "عاليا" هي من قتلت "أبو تعسة" ولكنها قالت أنها لن تؤذيها، ولن تبلغ عنها الشرطة بسبب وقوفها بجانبها عقب وفاة "أبو نعسة".


وانتقمت "عاليا" من "صبحي" حيث أمضته على بيع ممتلكاته، وجعلته يتعاطى المخدرات، ثم جعلت "علي" يقتله وقام أحد الأشخاص بتصوير "علي" وهو يقتله.


وأبلغت عن "علي" في صفقة المخدرات التي كان من المقرر إتمامها، وأبلغت الشرطة بكل ما فعله "علي" وبفيديو قتله لـ"صبحي".


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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