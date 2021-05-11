بعد صواريخ المقاومة.. إسرائيل تعلن تعليق حركة الطيران

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، تعليق حركة الطيران من وإلى الأراضي المحتلة، وذلك مع استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وأفادت الهيئة الإسرائيلية بإصابة 8 إسرائيليين في سقوط صواريخ على وسط تل أبيب من قطاع غزة، بينهم 2 في حالة حرجة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية إطلاق أكثر من 130 صاروخ على تل أبيب ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن صواريخ المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن مقتل إسرائيلي في تل أبيب.