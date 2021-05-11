الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" ببورسعيد تشكر الرئيس لبدء إجراءات إنشاء ستاد النادي المصري



تتقدم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد، بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لبدء إجراءات إنشاء ستاد النادي المصري، تنفيذًا لتوجيهات سيادته بإنشاء استاد النادي في موقعه الحالي.



كما تتقدم الهيئة البرلمانية، بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، على مجهوداتهم لتلبية مطلب جماهير بورسعيد، بإنشاء الاستاد وفقًا للمواصفات والأكواد العالمية.



وقالت الهيئة البرلمانية، إن وزير الشباب والرياضة، تفقد ستاد النادي المصري للبدء في الخطوات التنفيذية بإنشاء الاستاد، موضحًا أنه سيتم هدم الإستاد القديم وبناء الجديد وفقًا للأكواد الدولية، بتمويل حكومي بين الوزارة والمحافظة، علي أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة بعد الإستقرار على الرسومات الهندسية النهائية للتنفيذ.





يذكر أنه قد التقت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد ممثلا في كلا من النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، للبدء في إجراءات تنفيذ إنشاء النادي المصري.



وتُثمن الهيئة البرلمانية جهود الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، الذي بذل قصارى جهده في الملفات الرياضية والشبابية على مستوى مصر عامة، وملف استاد النادي المصري ببورسعيد خاصة.