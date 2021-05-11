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الحلقة الـ29 من "نسل الأغراب" عساف يقتل شقيقه وجليلة تُقسم على الثأر لإبنها

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب "حُسنى" للعيش مع شقيقتها، مُعاتبة "عساف" أحمد السقا لشقيقه "نميري" محمد جمعة بسبب وقوفه مع "غفران" أمير كرارة وشقيقه أثناء حبسه، وأنه نسى أنه تسبب في قتل أهله، ويصفه بأنه خسيس، ثم يقوم بقتله، حيث ألقى به من على سلم قصره، فسقط جثة هامدة، ثم يأمر رجاله بعدم دفن جثمانه، وأن يقوموا بإلقائها في الشارع، فتعاتبه "فاطمة"ريم سامي على ما فعله، وتخبره أنها بدأت تخاف منه.

طلب "جليلة"مي عمر من عائلتها أن يبحثوا لها عن ابنها "حمزة" لكي يساعدها في أخذ حقها، فيرفض "علي"دياب قصة الثأر ويخبرها أن حقها سوف يرجع بالقانون، فترفض وتنهار من البكاء، وتقسم على أنها سوف تأخذ بثأر ابنها من "عساف"
مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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