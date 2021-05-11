أشرف الخطيب: نقدم الدعم النفسي لأسر الشهداء والمصابين



وأشار "الخطيب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يدعمون مجانية التعليم في الأسر المسجلة لديهم من التعليم الأساسي وحتى الجامعي، لافتا إلى أنهم ينسقون مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم رحلات لأسر الشهداء والمصابين.



وأضاف أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه متاح لأسرة أي شهيد التواصل معهم مباشرة من خلال مقر المجلس أو الكول سنتر.



قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إنهم يعملون على تقديم الرعاية النفسية والعلاج الطبيعي للحالات المسجلة لديهم.