Advertisements

أشرف الخطيب: نقدم الدعم النفسي لأسر الشهداء والمصابين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إنهم يعملون على تقديم الرعاية النفسية والعلاج الطبيعي للحالات المسجلة لديهم.
 
وأشار "الخطيب"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يدعمون مجانية التعليم في الأسر المسجلة لديهم من التعليم الأساسي وحتى الجامعي، لافتا إلى أنهم ينسقون مع وزارة الشباب والرياضة لتنظيم رحلات لأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه متاح لأسرة أي شهيد التواصل معهم مباشرة من خلال مقر المجلس أو الكول سنتر.

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ يوم

عاجل.. تطور جديد بشأن واقعة شيكابالا المثيرة للجدل

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من محمد صلاح تجاه ما يحدث في فلسطين

منذ 38 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ يوم

بدر بانون يتدخل لحسم أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ أقل من ساعة

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| في تصريح جديد عن سد النهضة.. السيسي يوجه رسالة إلى المصريين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

منذ نصف ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

الزمالك يفاوض سفاح الشباك لضمه في الصيف

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

شاهد.. كيف تضامن فخر العرب "محمد صلاح" مع فلسطين؟

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. النائب العام يغلق البريد الإلكتروني الخاص بتحقيقات الفيرمونت

08:10 م

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

05:39 م

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

01:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق