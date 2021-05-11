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إسلام بشبيشي يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس استشهاده في مشهد كمين الميدان في "الاختيار2"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انضم الفنان إسلام بشيبيشي إلى مسلسل "الاختيار2" وظهر من خلال تسجيده دور المجند المقاتل في أحداث كمين الميدان في الحلقة الـ27 من المسلسل.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان إسلام بشبيشي والذي كشف عن كواليس تصوير هذا المشهد الهام قائلا أن كواليس العمل كانت ممتعة وسهلة وذلك يرجع إلى أن طاقم العمل بأكمله يعمل بحب وإخلاص، كما توجد إحترافية في التنفيذ ومساعدة كبيرة من فريق العمل، وظهر المشهد للجمهور صعب بسبب التفجيرات وإطلاق النيران واستشهاد عدد من الجنود.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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الفجر الاختيار2 اسلام بشبيشي اخبار الفجر الفني

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