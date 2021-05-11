اندلاع حريق في مول شهير بأكتوبر

نشب حريق في محل أحذية بمول شهير في مدينة 6 أكتوبر، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل أحذية بالطابق الأخير بإحدى المولات، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، والسيطرة على الحريق.

