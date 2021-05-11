إسلام بشبيشي لـ"الفجر الفني": العمل في الاختيار فخر وشرف لأي ممثل

عبر الفنان إسلام بشبيشي عن سعادته لمشاركته بدور المجند في مسلسل "الاختيار2" كأول عمل درامي له، كما كشف عن سعادته لتفاعل الجمهور مع الدور وتعليقاتهم.



وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان إسلام بشبيشي والذي كشف عن كيفية اختياره لهذا الدور حيث كان من خلال إبراهيم فرج، قائلا: "أجسد دور كل مجند يموت غدر أثناء تأدية خدمته تجاه وطنه، وتابع: "العمل في الاختيار فخر وشرف لأي ممثل".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.





