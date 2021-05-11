إخماد حريق اندلع في مول شهير بأكتوبر

أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا إندلع في محل أحذية بإحدى المولات بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل محل أحذية بالطابق الأخير بإحدى المولات، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 4 سيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، والسيطرة على الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق إندلع في مخزن ملحق بالمحل المشار إليه، إثر حدوث ماس كهربائي.



وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات، وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

