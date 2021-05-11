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مواجهات قوية لشباب النصر في كأس مصر

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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يواصل فريق الشباب بنادي النصر مواليد 2001 استعداداته بقيادة عاطف سالم المدير الفني للفريق لخوض منافسات مسابقة كأس مصر للشباب المقرر انتقالها الثلاثاء 18 مايو .

ويخوض فريق النصر مبارياته ببطولة الكأس ملعب النادي بمصر الجديدة ويشارك ضمن المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي و تضم فرق النصر ووادي دجلة والعصلوجي والعبور .

ومن المقرر أن يخوض النصر أولي مبارياته في الدور التمهيدي أمام وادي دجلة علي ملعب الأخير يوم الاربعاء 19 مايو ثم يواجه العصلوجي علي ملعب النصر يوم الاحد 23 مايو ثم يواجه فريق العبور علي ملعب النصر يوم الاربعاء يوم 16 مايو وتقام المباريات في الرابعة عصرا .

وخاض فريق الشباب بنادي النصر أكثر من مباراة ودية تجريبية خلال فترة الإعداد استعدادا للبطولة امام الاهلي والزمالك والمقاولون العرب ومواجهة الغريق الأول بنادي النصر ومباراة أخري أمام فريق النصر للتصدير والكيماويات.

واستقر عاطف سالم المدير الفني للفريق علي خوض مباريات البطولة بقائمة تضم 25 لاعب وهم عصام عبدالله واحمد الشحات في حراسة المرمي وعبدالرحمن مهني وكريم محمود واحمد محمد ربيع ومحمود عبدالله ومحمد عصام وعبدالله محمد رمضان وحسن محمد ويوسف شريف وعلي محمد ومحمود خالد وهادي رضا واحمد محمد ومحمد حسام ومحمد ناصر ويحي مجدي ومحمود صابر واحمد حسن ومحمد عادل وخالد شريف ويوسف مصطفي وزياد حسن ومهند ابراهيم ويحي ابراهيم .

وأكد عاطف سالم أن الفريق يستعد بشكل قوي ويلقي كل الدعم من مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وأنه مطمن علي النواحي البدنية والتي عمل عليها الفترة الأخيرة بالإضافة إلي النواحي الفنية التي تشهد ارتفاع كبير في مستوي اللاعبين .

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