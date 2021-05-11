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صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة تمويل جديدة للسودان

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
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أعلن بنك السودان المركزي عن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على حزمة تمويل للسودان.

وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة أنباء السودان "سونا": "وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها أن تساعد في تعبئة الموارد اللازمة لصندوق النقد الدولي لتغطية حصته لتخفيف الديون للسودان".

وتابع البنك: "تعتمد خطة التمويل هذه على جهود واسعة النطاق تبذلها البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك المنح النقدية والمساهمات المستمدة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي".

واستكمل: هذا يمثل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على دفع عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي وإحراز تقدم نحو إعفاء الديون في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

واستطرد: "إن إعفاء الديون للسودان أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي، لقد شجعني الدعم المقدم من أعضائنا واعترافهم بالتقدم الذي أحرزه السودان في الإصلاحات الاقتصادية في اطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الصندوق (SMP) سيتم الوصول إلى نقطة القرار التي ستبدأ عندها إجراءات إعفاء الديون، سيتم الوصول إليها بمجرد أن يقدم أعضاؤنا الالتزامات المالية اللازمة، على افتراض أن السلطات السودانية تواصل جهودها الإصلاحية القوية وتفي بالمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في مبادرة الهيبك، وهذا من شأنه أن يساعد في الافراج عن موارد مالية جديدة كبيرة لتلبية احتياجات التنمية الكبيرة في السودان والحد من الفقر".

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