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نجم الزمالك جاهز للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء الإيقاف

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن انتهاء مدة الإيقاف الخاصة بأحمد عيد الظهير الأيمن للزمالك، والتي تعرض لها خلال الفترة السابقة وهي ٨ لقاءات، وغاب بسببها عن المشاركة في المباريات.

وأكد الجهاز الإداري للزمالك أن عيد أصبح متاحا للمشاركة بدءا من اللقاء القادم أمام انبي.

ويستعد الفريق للقاء إنبي في الجولة رقم 22 من بطولة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.

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