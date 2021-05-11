تعليق ناري من سيميوني تجاه ريال مدريد

صرح المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني اليوم الثلاثاء إن كرة القدم أصبحت أكثر عدلاً بفضل تقنية الفيديو، وأصر على أنه لا يشعر بالقلق من أن غضب ريال مدريد بشأن قرارات التحكيم.





وكاد أتلتيكو أن يفقد صدارة المسابقة عندما التقى ريال مدريد مع إشبيلية يوم الأحد الماضي، لكن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 عقب قرار من حكم الفيديو المساعد ألغى ركلة جزاء لريال مدريد ومنح بدلا من ذلك أخرى لإشبيلية بسبب لمسة يد سابقة.





وأعرب المدرب زين الدين زيدان والمدير إميليو بوتراغينيو عن غضبهما على القرار، بينما استمرت التداعيات في وسائل الإعلام الإسبانية.





وقال سيميوني في مؤتمر صحافي قبل استضافة ريال سوسييداد الأربعاء: سيكون هناك دائما جدل في لعبة حيوية مثل كرة القدم. كما قلت عدة مرات من قبل، تقنية الفيديو جعلت اللعبة أكثر عدلا. في بعض الأحيان تقف معك وفي أحيان أخرى ضدك. دعنا ننسى أمر الحكام. المدربون يجب أن يركزوا على مهمتهم، والتي تتمثل في التأكد من أداء فريقهم بشكل جيد. سنركز فقط على مباراتنا مع ريال سوسييداد.





ويتفوق أتلتيكو على جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبرشلونة الثالث بفارق نقطتين، ويدرك أن الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية أمام سوسيداد وأوساسونا وريال بلد الوليد ستمنحه أول ألقابه في الدوري منذ 2014.





ويبدو ريال سوسييداد، صاحب المركز الخامس والساعي لاحتلال أحد المراكز المؤهلة لبطولتي أوروبا الموسم المقبل، أصعب منافس لأتلتيكو في المباريات المتبقية.





وأضاف سيميوني: أنه فريق حقق نتائج جيدة خارج أرضه ويتطور كل عام. إنه يلعب بحيوية ويقدم كرة قدم جميلة ويملك الكثير من الطرق لبدء الهجوم. نتوقع خوض مباراة صعبة للغاية.



