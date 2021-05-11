الحلقة الـ 29 من "نسل الأغراب".. غفران يثأر لنجله بقتل ابن عساف



انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة بذهاب "حمزة" أحمد مالك لـ"غفران" أمير كرارة، فيخبره أنه جاء له لأنه يحتاجه لكي يقف في ظهره، فيخبره أنه عندما احتاجه لم يجده،

وأنه لم يسأل عنه في فترة حبسه، فيطلب منه أن يضع خلافاتهما جانبًا وأن يتحدا لكي يتمكنا من الأخذ بثأر شقيقه "سليم".



ويخبره بأنه أمر بقتل "فاطمة" عندما أدرك أنه أحبها اكثر من شقيقه، ولكي يحميهم من قلوبهم، وألا يحدث معهم مثلما حدث بسبب حبه لـ"جليلة"، ويخبره أنه خسيس مثل والده، فيطلب منه أن يسامحه فيحتضنه ويقوم بقتله، ويأمر بأن تذهب جثته لعساف على نفس الجمل الذي أرسل عليه جثة ابنه "سليم".



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.