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الطاقة الأميركية: لا حاجة لإكتناز الوقود بعد تعطل خط أنابيب كولونيال

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد نقص في البنزين في أعقاب إغلاق خط أنابيب كولونيال ويجب على المستهلكين أن يبلغوا عن أى تلاعب في سعر وقود السيارات.

وأبلغت جرانهولم الصحفيين في البيت الأبيض "الأمر ليس أننا لدينا نقص في البنزين، بل إننا لدينا هذه المشكلة في الإمداد.. نطلب من الناس ألا يقوموا بإكتناز" الوقود.

وخط أنابيب المنتجات النفطية الذي يربط ساحل الخليج الأميركي بمنطقة نيويورك مغلق منذ يوم الجمعة بعد هجوم إلكتروني من أطراف تعتقد الحكومة الأميركية أنها في روسيا.

وقالت جرانهولم إن من المتوقع استئناف تشغيل خط الأنابيب، وهو الأكبر في البلاد، خلال أيام قليلة.

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نقص البنزين

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